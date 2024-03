Concert caritatif Grand Kursaal Besançon, mardi 26 mars 2024.

Concert caritatif organisé par le club Rotary Besançon.

Le 6ème d’une grande série débutée en 2014 !

En effet, Ce club organise depuis 10 ans maintenant, un concert tous les deux ans afin d’apporter une soutien financier à des projets humanitaires, locaux, en France ou à l’étranger.

Le concert dernier soutenait la Banque Alimentaire de Franche-comté en 2020

Nous soutiendrons cette année la mission d’Habitat et Humanisme (action en faveur du logement et de la réinsertion des personnes en grande précarité ) et celle de l’association Coccinote, pilote d’un projet de thérapie par la musique pour les personnes cérébrolésées.

En partenariat avec l’Orchestre Philharmonique de Besançon, cette soirée fera une belle place à une programmation romantique autour du violon.

David Castro-Balbi, violoniste d’origine bisontine, qui mène désormais une grand carrière internationale, interprètera entre autre le célèbre concerto N°2 pour violon de Félix Mendelssoh.

Direction Pascal Vuillemin 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté rotarybesanconest@gmail.com

