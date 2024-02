Concert caritatif « Bèrèguinia » Pau, vendredi 8 mars 2024.

Concert caritatif « Bèrèguinia » Pau Pyrénées-Atlantiques

Explorez l’émotion pure au concert caritatif « Bèrèguinia » du duo « L’autre silence », organisé par l’association Vesna64 au Théâtre Saint Louis.

Plongez dans la profondeur des textes de la poétesse et activiste ukrainienne Kateryna Voloshyna, accompagnée par les notes captivantes du compositeur Sergii Radzetskyi. Un voyage musical et poétique célébrant la femme, tissé d’amour, de douceur et de grande force. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

1 Rue Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

