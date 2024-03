Concert Caritatif avec la musique des forces aériennes Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, mercredi 20 mars 2024.

Ce concert caritatif est organisé par la base aérienne 120 et sera produit par la musique des forces aériennes.

Cet événement est ouvert au public et gratuit, avec la possibilité de faire un don au profit de la Fondation des œuvres sociales de l’air grâce à une urne qui sera présente le soir du concert.

Il suffit aux personnes intéressées d’envoyer par mail, avec le nombre de places souhaité et un nom de réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20

Théâtre Cravey 3 Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine base120cazaux@gmail.com

