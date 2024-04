Concert caritatif au profit des enfants victimes de conflits armés la Ville de Marseille s’associe avec l’Unicef Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.



Dans le cadre de son partenariat avec l’Unicef, la Ville de Marseille, devenue une Ville Amie des enfants en 2021, s’est engagée à apporter son soutien et à relayer les actions d’Unicef France.



Aujourd’hui, elle a choisi de s’impliquer avec le Comité Alpes Provence de l’Unicef dans l’organisation d’un concert caritatif au profit des enfants victimes de conflits armés.



Ce spectacle de musique urbaine avec les artistes émergents que sont les rappeurs MC SIROP et le duo VADIM-REDFORD aura lieu jeudi 18 avril de 20h à 21h30 à la Bibliothèque de l’Alcazar BMVR (56, cours Belsunce, 1er arr.).



Nous vous y attendons nombreuses et nombreux, pensez à réserver !



Tarif 10 € les fonds seront versés en faveur de l’Unicef 10 10 EUR.

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18 21:30:00

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

