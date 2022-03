Concert caritatif au profit de l’association UKRAIDE Besançon, 14 avril 2022, Besançon.

Concert caritatif au profit de l’association UKRAIDE Mairie de Thoraise 1 Rue de Surotte Besançon

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 22:00:00 Mairie de Thoraise 1 Rue de Surotte

Besançon Doubs

EUR 0 0 concert caritatif au profit de l’association

UKRAIDE

Jeudi 14 avril 2022 à 20h en mairie de THORAISE l’association CHANTEZ25000 organise un concert caritatif au profit de l’association

UKRAIDE œuvrant à la gestion de la crise sanitaire en collectant des fonds pour envoyer du matériel médical spécifique aux blessures et urgences de guerre.

Chansons françaises au programme pour vous ravir les oreilles et vous évader le temps d’un concert avec les chorales et chœurs suivants :

LA DECALEE du MUSIGONE de BESANCON

LE DOUBS CHŒUR du COS du CD25

ACDC, Au Cœur Des Chants, chorale de Thoraise

concert caritatif au profit de l’association

UKRAIDE

Jeudi 14 avril 2022 à 20h en mairie de THORAISE l’association CHANTEZ25000 organise un concert caritatif au profit de l’association

UKRAIDE œuvrant à la gestion de la crise sanitaire en collectant des fonds pour envoyer du matériel médical spécifique aux blessures et urgences de guerre.

Chansons françaises au programme pour vous ravir les oreilles et vous évader le temps d’un concert avec les chorales et chœurs suivants :

LA DECALEE du MUSIGONE de BESANCON

LE DOUBS CHŒUR du COS du CD25

ACDC, Au Cœur Des Chants, chorale de Thoraise

Mairie de Thoraise 1 Rue de Surotte Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-26 par