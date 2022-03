concert caritatif & apéritif au profit de l’association LES JOSETTES BISONTINES Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

concert caritatif & apéritif au profit de l'association LES JOSETTES BISONTINES Besançon, 13 avril 2022, Besançon.

LES JOSETTES BISONTINES MUSIGONE 21 rue du polygone Besançon

2022-04-13 18:00:00 – 2022-04-13 20:00:00 MUSIGONE 21 rue du polygone

Besançon Doubs EUR 0 0 Concert caritatif & apéritif au profit de l’association

LES JOSETTES BISONTINES Mercredi 13 avril 2022 à 18h au MUSIGONE l’association CHANTEZ25000 organise un concert caritatif & apéritif au profit de l’association

LES JOSETTES BISONTINES œuvrant auprès des étudiants bisontins.

Chansons classiques et musiques du monde au programme pour vous faire voyager de plaisir en plaisir avec l’ensemble vocal :

VOCE VESONTIO du MUSIGONE de BESANCON

