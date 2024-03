Concert caritatif à la Cathédrale Saint-Trophime Cathédrale Saint-Trophime Arles, samedi 13 avril 2024.

Concert caritatif pour les orphelins ukrainiens.

Ténor de renommée internationale Yurii Godo

Samedi 13 avril à 20h

Cathédrale Saint-Trophime, Place de la République



Yuri GODO est un chanteur Ukrainien de renommée internationale.



Lauréat de deux Billboard Music Awards et nominé aux Grammy Awards. Il a chanté dans les plus grands Opéras du monde. New York, Sydney, Venise, Munich, Paris.



Depuis le début de la guerre en Ukraine et en appui à l’association Soutenez Les Orphelins Ukrainiens , il a donné plusieurs concerts lors de ses tournées en France, en Suisse et en Belgique.



Ces enfants vivent sous les bombardements dans un dénuement total. Ils sont innocents et ce conflit les dépassent. Ils n’ont plus rien sur place et sont livrés à leur sort… Il ont besoin d’aide.



Ces concerts ne sont pas simplement des événements musicaux, certes d’une qualité exceptionnelle, mais il sont aussi l’occasion de participer à une œuvre de pure charité.



En participant, vous assisterez non seulement à un fabuleux concert, mais aurez également l’occasion d’ouvrir votre cœur. 15 15 EUR.

