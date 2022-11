Concert caritatif

Concert caritatif, 3 décembre 2022, . Concert caritatif



2022-12-03 18:30:00 – 2022-12-03 Les groupes Bal’ek, Alias Marcus, Butter Nnife, Malays et Nico and the Gipsys vont se donner à fond pour la bonne cause !

Les bénéfices seront reversés à l’association le Point Rose.

Nous comptons sur votre présence nombreuse !

Une buvette et restauration seront proposées sur place. Un concert caritatif au profit de l’association le Point Rose, qui soutient les familles confrontées à la fin de vie d’un enfant. assoentrecoeurs@gmail.com +33 6 60 77 50 99 dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville