Concert caribéen de Mento Cloub Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert caribéen de Mento Cloub Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

À l’occasion du Festival « Monte le Son », venez danser aux rythmes du groupe Mento Cloub ! Résolument d’essence amicale, le Mento Cloub est un

projet qui remet au goût du jour le répertoire caribéen des années 50.

Du mento de Stanley Beckford au calypso d’Harry Belafonte, il fera bon

sourire et sortir ses meilleurs pas de danse. Le Mento Cloub distille une musique fédératrice, qui transforme le moindre lieu en un immense bal caribéen où tout le public se laisse aller dans des rythmes soutenus et des mélodies ensoleillées ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Mento Cloub Mento Cloub Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 16 avenue de la Porte Montmartre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris latitude longitude 48.8994220173449,2.33641997088512

Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/