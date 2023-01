Concert – Carabali Plérin, 24 mars 2023, Plérin .

Concert – Carabali

6 Rue de la Croix Mediathèque Centre culturel Le Cap Plérin Côtes-d’Armor Mediathèque Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

2023-03-24 18:30:00 – 2023-03-24 19:30:00

Mediathèque Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin

Côtes-d’Armor

Musique latin-jazz et afro-cubaine.

El que no tiene de Congo tiene de Carabali !

Entre Jazz cubain et musiques populaires, son et salsa contemporaine, Carabali est un trio hors norme qui rend hommage aux grands compositeurs de ce répertoire. Composer et réinterpréter autour de cette tradition musicale d’une beauté et d’une richesse inépuisables, permet à ces trois compères une signature singulière. Aujourd’hui, les échanges et partages de ces cultures nous démontrent que les modes d’expressions artistiques sont en perpétuelle évolution.

La musique de Carabali, vibrante et spontanée, vous invite à une expérience rythmique et sensorielle intense.

À écouter et danser sans modération !

Pa’ Guarachar !

Tout public – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mediathèque Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

dernière mise à jour : 2023-01-27 par