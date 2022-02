Concert “Cap… 100 ans” Rœschwoog Rœschwoog Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rœschwoog

Concert "Cap… 100 ans" Rœschwoog, 12 mars 2022

2022-03-12

Rœschwoog Bas-Rhin Rœschwoog EUR Après 2 années d’activité réduite pour cause de pandémie, l’harmonie Bord du Rhin revient sur scène pour lancer les festivités de son centenaire !

Nous vous emmenons à bord de notre vaisseau pour partir à l’aventure autour du monde !

