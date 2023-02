Concert – CANTUS CORVI LE COUPE GORGE Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Concert – CANTUS CORVI LE COUPE GORGE, 11 février 2023, Parthenay . Concert – CANTUS CORVI 2 Rue de la Vau Saint-Jacques LE COUPE GORGE Parthenay Deux-Sevres LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques

2023-02-11 – 2023-02-11

LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay

Deux-Sevres CANTUS CORVI, musique Trad’n Roll Pirate.

« Le chant du corbeau : à l’image de son animal-emblème, la musique de CANTUS CORVI survole les époques et le vaste monde, ravivant les témoignages d’un passé oublié. Occitanie, Afrique du Nord, Galice, Grèce, Les yeux du corbeau brillent des mille couleurs de la méditerranée médiévale. Ses oreilles résonnent de la mélodie celte d’Irlande et de la Bretagne. CANTUS CORVI, musique Trad’n Roll Pirate.

« Le chant du corbeau : à l’image de son animal-emblème, la musique de CANTUS CORVI survole les époques et le vaste monde, ravivant les témoignages d’un passé oublié. Occitanie, Afrique du Nord, Galice, Grèce, Les yeux du corbeau brillent des mille couleurs de la méditerranée médiévale. Ses oreilles résonnent de la mélodie celte d’Irlande et de la Bretagne. CANTUS CORVI

LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Parthenay Deux-Sevres LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Ville Parthenay lieuville LE COUPE GORGE 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Departement Deux-Sevres

Parthenay Parthenay Deux-Sevres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Concert – CANTUS CORVI LE COUPE GORGE 2023-02-11 was last modified: by Concert – CANTUS CORVI LE COUPE GORGE Parthenay 11 février 2023 2 Rue de la Vau Saint Jacques LE COUPE GORGE Parthenay Deux-Sèvres Deux-Sèvres Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay Deux-Sevres