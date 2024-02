CONCERT CANTOS MIGRANTES Salle Équinoxe Savenay, mercredi 28 février 2024.

CONCERT CANTOS MIGRANTES Salle Équinoxe Savenay Loire-Atlantique

CANTOS MIGRANTES

Avec Anne MAGOUET, Sandra RUMOLINO, Iacob MACIUCA, Gerardo JEREZ LE CAM

Cantos migrantes est un récit musical qui retrace les traversées des migrants. Gerardo Jerez Le Cam a voulu mettre en miroir plusieurs destins d’exilés en partant de l’histoire de sa mère, qui à 15 ans, a traversé les Pyrénées à pied, sous la neige et sous les bombes des avions allemands et italiens, fuyant la guerre civile espagnole. Il évoque aussi à travers les textes des chansons d’autres formes d’exils le déracinement de l’enfance, le départ de l’amour et de la vie, exprimés dans une forme poétique et magique.

Une résidence artistique est un temps privilégié de création les artistes répètent en conditions réelles, testent la mise en scène et les décors, travaillent avec les techniciens son et/ou lumière, etc. La municipalité soutient la création contemporaine en prêtant gratuitement la salle Equinoxe aux artistes ou compagnies qui en font la demande, lorsqu’elle est libre. En contrepartie, la municipalité demande à la compagnie de réaliser une action envers les publics , qui peut prendre des formes diverses selon le type de spectacle, le thème, l’avancement de la création. Une sortie de résidence est un moment de rencontre entre les artistes et les savenaisiens la compagnie présente le travail en cours, par exemple un extrait, une ou deux scènes. Il s’ensuit un échange entre les artistes et le public, pour partager les ressentis, présenter les intentions, confirmer ou non des axes de travail. Quand le spectacle est finalisé, la sortie de résidence prend alors la forme d’une répétition générale, avec costumes, décors, lumière et son. La discussion avec le public permet d’ajuster les derniers détails avant les premières représentations.

Gratuit, réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 18:30:00

fin : 2024-02-28

Salle Équinoxe Rue Saint-Michel

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@ville-savenay.fr

L’événement CONCERT CANTOS MIGRANTES Savenay a été mis à jour le 2024-01-30 par eSPRIT Pays de la Loire