Le Teich Gironde EUR 12 12 L’ensemble vocal CANT’O TEICH vous propose ” Chanter en souvenir” et un hommage aux compagnons de la chanson.

pianiste : Ariette Colaquy Ellys. soliste ténor : Nicolas Pasquet.

Vente des billets : Office de Tourisme Le Teich (05.56.22.80.46) ainsi qu ‘au marché du Teich le samedi matin du 7 et 14 mai 2022. L’ensemble vocal CANT’O TEICH vous propose ” Chanter en souvenir” et un hommage aux compagnons de la chanson.

