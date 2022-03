Concert “Canto Lacalo” Les Vallées de la Vanne, 11 mars 2022, Les Vallées de la Vanne.

Concert “Canto Lacalo” Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

2022-03-11 – 2022-03-11 Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles

Les Vallées de la Vanne Yonne

Caroline Faber (chant, percussions) et Lanna Zita (chant, cavaquinho, percussions), deux chanteuses complices depuis plus de dix ans (et qui ne sont pas des étrangères au Maquis !), font vivre à deux voix leur passion de la musique brésilienne : cet univers foisonnant entre tradition et modernité. Lanna et Caroline vous proposent de les suivre dans le temps et l’espace brésilien, à travers des chansons aux styles très variés. Leur compagnonnage vocal sensible, hardi et joyeux est coloré par les 4 cordes du cavaquinho, quelques graines et des peaux… En deuxième partie de soirée, Caroline et Lanna vous proposeront une discussion ouverte autour de leur répertoire. Vos questions seront les bienvenues et Caroline et Lanna sauront vous surprendre avec anecdotes, explications historiques et partage pour mieux comprendre la diversité et la richesse de ce qu’on appelle la musique brésilienne !

contact@lemaquisdevareilles.fr +33 3 86 88 31 15 https://lemaquisdevareilles.fr/

