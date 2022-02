Concert Canto – Jazz do Brazil Wintzenheim Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wintzenheim

Concert Canto – Jazz do Brazil Wintzenheim, 6 avril 2022

2022-04-06 20:00:00 – 2022-04-06 22:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin EUR De la douceur à la ferveur des grands classiques, Canto nous livre des titres empreints de distinction et de délicatesse, représentatifs de la

richesse musicale du Brésil à travers un mélange subtil d’improvisations riches et colorées, auxquelles vient s’ajouter la voix sensuelle de la chanteuse. +33 3 89 79 60 17 De la douceur à la ferveur des grands classiques, Canto nous livre des titres empreints de distinction et de délicatesse, représentatifs de la

richesse musicale du Brésil à travers un mélange subtil d’improvisations riches et colorées, auxquelles vient s’ajouter la voix sensuelle de la chanteuse. Wintzenheim

