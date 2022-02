Concert Canto General Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Concert Canto General Oloron-Sainte-Marie, 19 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie. Concert Canto General Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

2022-03-19 – 2022-03-19 Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques 24 24 EUR Le chœur de la principauté de Laàs présente un concert de Mikis Theodorakis, sur des poèmes de Pablo Neruda avec :

Direction : Jacky Rastoul

Solistes : Fanny Moullet et Imanol Iraola

Piano : Aurélie Samani

Bouzouki : Nicolas Syros

Percussions : Chantal Aguer

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

