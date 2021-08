Douarnenez Douarnenez Douarnenez, Finistère Concert Canto General Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Concert Canto General Douarnenez, 25 août 2021, Douarnenez. Concert Canto General 2021-08-25 – 2021-08-25 Rue Ernest Renan Eglise du Sacré Coeur

Douarnenez Finistère Douarnenez Poème de Pablo Neruda, musique de Mikis Theodorakis

Véritable hymne à la paix et à la liberté

Avec : Gabriela Barrenechea, mezzo soprano

Jean-Christophe Grégoire, baryton ; Pascal Keller, piano

Dimitris Mastrogioglou, bouzouki

Le Choeur du Canto sous la direction de Jean Golgevit

