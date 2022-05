Concert – Cantem las

Concert – Cantem las, 22 juillet 2022, . Concert – Cantem las

2022-07-22 – 2022-07-22 Les membres du groupe Cantem Las viennent tout droit du Béarn entre vallée de l’Ouzoum et vallée d’Ossau. Leur répertoire sans frontières est empreint du chant polyphonique dont ils sont bercés.

Ils interprètent avec passion des chants béarnais, basques, espagnols, corses …et revisitent des standards français et internationaux

