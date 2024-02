Concert cante Théâtre de la Noue Montreuil, samedi 2 mars 2024.

Concert cante Concert cante, chant traditionnelle portugais. Samedi 2 mars, 18h00 Théâtre de la Noue Moins de 16 ans et habitants du quartier La Noue – Clos-Français : 4€

Montreuillois et minima sociaux : 7€

Plein tarif : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T18:00:00+01:00 – 2024-03-02T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T18:00:00+01:00 – 2024-03-02T19:00:00+01:00

La région portugaise de l’Alentejo a connu des durs moments de famine et d’extrême pauvreté au XXème siècle.

Malgré la misère, le chant accompagnait chaque instant de la vie des hommes et des femmes, à la maison, dans les champs, à la taverne. Le peuple chantait pour exprimer ses souffrances et ses joies.

Les Cantadores de Paris font vivre ces chants puissants et émouvants en France depuis 2016, et vous emmèneront dans l’émotion des ces chants collectifs.

LE PLUS :

Atelier de chant avec les Cantadores.

Le concert est à prix libre pour les participants à l’atelier de 15h, contacter letheatredelanoue@gmail.com

Théâtre de la Noue 12 place Berthie Albrecht 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 70 00 55 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.theatre.noue@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:letheatredelanoue@gmail.com »}]

chant cante

Compagnie des rêves lucides