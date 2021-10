Concert : Cantates pour basse solo de J. S. Bach Saessolsheim église St-Jean Baptiste, 2 décembre 2021, Saessolsheim.

GRAND CONCERT : Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30 à l’église de Saessolsheim. Cantates pour basse solo de J. S. Bach Ensemble Gli Angeli Genève, direction (et basse solo) Stephan MacLeod Entrée : 20€/30€/10€ ; Concert sur réservation. Possibilité de co-voiturage L’excellent ensemble Gli Angeli (basé à Genève) reviendra jeudi 2 décembre 2021 à 20h30 pour un grand concert à l’église de Saessolsheim, village de 500 habitants à 30 minutes de Strasbourg en direction de Saverne. Ce concert sera l’un des événements les plus importants dans le domaine de la musique classique en Alsace de toute l’année 2021. Concert sur réservation. Vingt quatre musiciens professionnels sur scène. Au programme les 4 cantates pour basse solo de J. S. Bach. Trois d’entre elles sont sacrées, sur des sujets liés au terme de la vie, au passage vers la mort, qui pour le chrétien est une perspective positive avant d’être une épreuve, Bach compose des musiques parmi les plus inspirées qu’il ait écrites, sur ce thème qui lui est particulièrement cher. Une cantate profane pour basse solo vient apporter un riche contraste au programme. Elle est en italien et accompagné uniquement au clavecin. D’allure enjouée et très virtuose pour le clavecin en particulier, elle apporte un riche contraste au programme. Trois magnifiques chœurs de Purcell, Lotti et J. C. Bach viennent compléter avec bonheur ce riche programme. Les textes (en Allemand et Italien) et la traduction seront projetés en temps réel sur un écran, pendant le concert. Stephan MacLeod (Genève, basse et direction) sera en compagnie d’un chœur composé de 8 chanteurs professionnels ; l’Orchestre baroque de Gli Angeli joue sur instruments anciens, rassemblant de grands spécialistes pour chaque pupitre. Contact, réservation : ASAMOS, téléphone : 06 88 12 54 79 ; E-mail : [asamos@orange.fr](mailto:asamos@orange.fr) ; site : [http://asamos.org](http://asamos.org) Co-voiturages possibles : nous consulter, nous essayerons de les organiser pour vous

une majorité de places à 20€ • Un nombre limité de places avec excellente visibilité (avant de l’église et tribune) : ces excellentes places à 30€ • Une trentaine de places avec moins bonne visibilité ou sans visibilité, à 10€ • Moins de 16 ans : gratuit

