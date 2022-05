CONCERT “CANTATES ET CONCERTOS” Agde, 7 mai 2022, Agde.

CONCERT “CANTATES ET CONCERTOS” Agde

2022-05-07 – 2022-05-07

Agde Hérault

Venez apprécier Cantates et concertos, avec la Soprano Kamela Calderoni , et à l’orgue Corinne Betirac, et découvrez les oeuvres de Barbara Strozzi, Rosa Giacinta Badella, Soror da Piedade,Marcello et Vivaldi selon JS Bach.

#TEMPSFORT

+33 4 67 94 12 79 https://www.orgues-agde.fr/

