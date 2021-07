Concert canon Cluny, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Cluny.

Concert canon 2021-07-21 – 2021-07-21 Petit Chêne Théâtre Les Cras

Cluny 71250

EUR 0 0 L’ensemble Mouvance (cornet à pistons, trombone à coulisse, violon et piano) vous joue des danses délicieuses, du IIIème Empire aux années folles, pour une soirée emplie de légèreté. Le concert canon? On y entend des musiques canon et on y boit de petits canons…

sara.beucler@gmail.com

L’ensemble Mouvance (cornet à pistons, trombone à coulisse, violon et piano) vous joue des danses délicieuses, du IIIème Empire aux années folles, pour une soirée emplie de légèreté. Le concert canon? On y entend des musiques canon et on y boit de petits canons…

dernière mise à jour : 2021-06-15 par