Vendredi 30 juillet, à 20h30, venez découvrir Canoa à La Maison de la Terre. > Participation libre et nécessaire > Restauration possible dès 19H00. > Pensez à votre masque pour vos déplacements J’ai un train à prendre, il emprunte la ligne Zorn/Shankar. A mes fenêtres, des errants, bardés de leurs voyages ancestraux, toquent pour y ancrer leurs paysages. La douceur du Brésil au fond de la bouche, n’évitera pas la station d’Harlem. Et je pleure d’une pluie réconfortante, de celle qui nous abreuve, faisant revivre le pétillant de nos yeux jaunes Curry. Canoa, c’est d’abord une épice, puis le piment qui égaye nos gambettes vers des pas plus légers, s’amusant des flaques et des nids de poules. Et vient enfin le souffle, ouvrant nos omoplates pour défier de nos ailes retrouvées, un monde qui a besoin de hauteur! Mais qu’est ce que Canoa? Jazz, rock, raag indien, chanson du monde … Un groupe où l’ on parle trois langues en même temps et tout le monde se comprend , des chansons en langue inventée (ou pas!) , une passion par la musique latino-américaine et indienne, un langage commun du jazz , des couleurs surprenantes venues d’un mélange d’instruments atypiques , et , surtout , une volonté de créer de la musique ensemble. Qui est Canoa? – Luisa Pietrobon – chant , flûtes bansuri , didjeridoo , triangle – Mirabelle Perry – clarinette , clarinette basse , saxophone – Fermin Orlando – guitare , berimbau – Carlos Betancourt – contrebasse – Frédéric Cavallin – batterie , tablas , glockenspiel

