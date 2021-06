Paris Théâtre Mogador Paris Concert Candlelight – Musiques de Films Théâtre Mogador Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ce qui t’attend : une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies, les plus belles musiques de films interprétées par un duo piano-trompette, le cadre somptueux du Théâtre Mogador et un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire. Vis le cinéma des étoiles plein les yeux avec Candlelight ! Cet été, les meilleures musiques de films s’invitent pour leur grande première au Mogador, avec une toute nouvelle sélection. Spécialement pour l’occasion, le Simant Duo voyagera depuis leur Espagne natale pour donner vies à ces classiques du 7ème Art… le tout à la lueur des bougies, évidemment. Tremble dès les premières notes de « Bella Ciao », passe à la vitesse lumière avec John Williams, avant de pédaler dans des ruelles italiennes au son du grand Morricone. Une édition inoubliable dans un lieu historique ! Programme La Casa de Papel | Bella Ciao – Thème populaire italien

Game of Thrones – Ramin Djawadi

Shrek | Hallelujah – Leonard Cohen

Il était une fois dans l’Ouest | Your Love – Ennio Morricone

Pearl Harbor | Tennessee – Hans Zimmer

Star Wars – John Williams

Il était une fois au Mexique | Malagueña Salerosa – Elpidio Ramírez et Pedro Galindo Galarza

Concerto pour une voix – Christian Saint-Preux Langlade

Le Dernier des Mohicans | Last Of The Mohicans – Trevor Jones et Randy Edelman

Tico-Tico no Fubá – Zéquinha Abreu

Cinema Paradiso – Ennio Morricone (solo de piano)

Twilight – Yiruma (solo de piano) Artistes Duo Piano et Trompette – Simant Duo Concerts -> Classique Théâtre Mogador 25 rue de Mogador Paris 75009

Candlelight Musiques de Films : Piano et trompette à la bougie

