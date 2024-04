Concert « Cand’elles » Musée du Vignoble Nantais Le Pallet, samedi 18 mai 2024.

Concert « Cand’elles » Les salles d’exposition résonneront aux sons des rythmes envoûtants du duo Cand’elles à l’occasion de la Nuit des Musées ! Mayomi Moreno, chanteuse cubaine, et Ellen Pelé, chanteuse et pianiste, unis… Samedi 18 mai, 18h00 Musée du Vignoble Nantais

Les salles d’exposition résonneront aux sons des rythmes envoûtants du duo Cand’elles à l’occasion de la Nuit des Musées ! Mayomi Moreno, chanteuse cubaine, et Ellen Pelé, chanteuse et pianiste, unissent leurs voix et leurs inspirantions pour offrir un concert vibrant, métissé, variant les énergies à la croisée des multiples cultures latines.

Pour les découvrir en vidéo cliquez ici.

– Concert gratuit –

– Restauration sur place avec la Crêpe en balade, un foodtruck de crêpes et de galettes –

– Dégustation d’un vin local ou d’Amérique latine offerte.

Musée du Vignoble Nantais 82 rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet, Loire Atlantique, Pays de la Loire Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 80 90 13 http://www.musee-vignoble-nantais.eu

A travers plus de 500 objets découvrez l'histoire d'un terroir, les savoir-faire des vignerons nantais et l'évolution des techniques.

© Cand’elles