Concert « Campanaire Bal en folie » à la Maison du Berger La Geneytouse La Geneytouse Catégorie d’évènement: LA GENEYTOUSE

Concert « Campanaire Bal en folie » à la Maison du Berger La Geneytouse, 27 octobre 2022, La Geneytouse. Concert « Campanaire Bal en folie » à la Maison du Berger

La Geneytouse

2022-10-27 19:45:00 19:45:00 – 2022-10-27 La Geneytouse Haute-Vienne La Geneytouse Rdv à 19h45 à la Maison du Berger. Petite collation après le spectacle. Libre participation au chapeau. Réservation conseillée. Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com Campanaire : sonorités de la renaissance et d’aujourd’hui : Bal en folie ! Cet ensemble avec chabrette, haut bois du Poitou, flûtes à bec, bassons renaissances, violon et percussions, propose un répertoire de danse traditionnel du Limousin et du Poitou. Marie Agnès Martineau et Gaëtan Polteau avaient enregistré leur magnifique CD de danseries à la Maison du Berger il y a quelques années. Pendant le bal, les pas seront montrés en direct avant chaque type de danse. Libre à chacun de danser ou de rester simple spectateur. La Geneytouse

dernière mise à jour : 2022-09-29 par

Détails Catégorie d’évènement: LA GENEYTOUSE Autres Lieu La Geneytouse Adresse La Geneytouse Ville La Geneytouse lieuville La Geneytouse

La Geneytouse La Geneytouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-geneytouse/

Concert « Campanaire Bal en folie » à la Maison du Berger La Geneytouse 2022-10-27 was last modified: by Concert « Campanaire Bal en folie » à la Maison du Berger La Geneytouse La Geneytouse 27 octobre 2022

La Geneytouse