Concert : Camille Saint Saëns et Gabriel Fauré, 60 ans d’Amitié Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert : Camille Saint Saëns et Gabriel Fauré, 60 ans d’Amitié Romans-sur-Isère, 15 avril 2022, Romans-sur-Isère. Concert : Camille Saint Saëns et Gabriel Fauré, 60 ans d’Amitié Cité de la Musique – Auditorium 3, Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

2022-04-15 – 2022-04-15 Cité de la Musique – Auditorium 3, Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère Drôme À l’occasion de l’anniversaire des 100 ans de la mort de Camille Saint-Saëns, ce concert propose de faire entendre une des pièces de son répertoire

de musique de chambre qu’il affectionnait le plus ! Cité de la Musique – Auditorium 3, Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Cité de la Musique - Auditorium 3, Quai Sainte Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Cité de la Musique - Auditorium 3, Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concert : Camille Saint Saëns et Gabriel Fauré, 60 ans d’Amitié Romans-sur-Isère 2022-04-15 was last modified: by Concert : Camille Saint Saëns et Gabriel Fauré, 60 ans d’Amitié Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 15 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme