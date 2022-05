Concert : Camille Esteban

Concert : Camille Esteban, 3 juin 2022, . Concert : Camille Esteban

2022-06-03 21:00:00 – 2022-06-03 Un timbre de voix légèrement éraillé, façon Diam’s ou Rihanna, des sons qui oscillent entre pop urbaine et rythmes latinos, Camille Esteban est imprégnée d’influences jamaïcaines ou sud-américaines… Révélée en 2017 par sa participation à l’émission “The Voice”, Camille Esteban a depuis imposé sa griffe. La chica française d’origine espagnole défend des textes d’une maturité et d’un optimiste rafraîchissant. En cinq ans, la chanteuse et rappeuse a su casser les codes, sans choisir entre rap et chanson, entre guitare ou micro… Camille rêve d’une France sans cases, où les artistes seraient libres de créer ce qu’ils veulent, elle est aujourd’hui considérée comme “le renouveau de la musique française” ! Le vendredi 3 juin à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 10€ Un timbre de voix légèrement éraillé, façon Diam’s ou Rihanna, des sons qui oscillent entre pop urbaine et rythmes latinos, Camille Esteban est imprégnée d’influences jamaïcaines ou sud-américaines… Révélée en 2017 par sa participation à… Un timbre de voix légèrement éraillé, façon Diam’s ou Rihanna, des sons qui oscillent entre pop urbaine et rythmes latinos, Camille Esteban est imprégnée d’influences jamaïcaines ou sud-américaines… Révélée en 2017 par sa participation à l’émission “The Voice”, Camille Esteban a depuis imposé sa griffe. La chica française d’origine espagnole défend des textes d’une maturité et d’un optimiste rafraîchissant. En cinq ans, la chanteuse et rappeuse a su casser les codes, sans choisir entre rap et chanson, entre guitare ou micro… Camille rêve d’une France sans cases, où les artistes seraient libres de créer ce qu’ils veulent, elle est aujourd’hui considérée comme “le renouveau de la musique française” ! Le vendredi 3 juin à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 10€ dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville