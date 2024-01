Concert Camille BazBaz et Crazy PP Bar Ha Gwin Plouguerneau, vendredi 19 janvier 2024.

Concert Camille BazBaz et Crazy PP Bar Ha Gwin Plouguerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Quand on aime … on en redemande ! Vous aviez aimé Camille BazBaz et Crazy PP au #BarHaGwin l’année dernière …alors on leur a demandé de revenir ! Et ils ont dit oui ! Mais mieux que ça, ils viennent avec leur nouvel album sorti au mois de décembre ! « Rock it » c’est le nom de l’album et c’est l’hsitoire de 2 mecs qui se sont rencontrés et se sont liés d’amitié grâce à la musique, à la Bretagne et à l’orgue … Le nouvel album fait la part belle à l’amour du reggae qui unit les 2 hommes sur fond de dub et bien évidemment au son de l’orgue Hammond de Camille BazBaz … Des mélodies planantes, des textes ciselés et des harmonies envoutantes, on est ravis qu’ils reviennent … et on vous invite à venir les écouter vendredi 19 janvier à partir de 20h00 ! Libre participation

.

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-15 par OT PAYS DES ABERS