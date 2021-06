Concert : Camélia Jordana Le Tetris, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre.

Le Tetris, le samedi 18 septembre à 20:00

Chanteuse de talent mais aussi actrice césarisée, **Camélia Jordana** est une artiste accomplie. Révélée par La Nouvelle Star en 2009, elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Raconter son quotidien de femme, sur des mélodies entêtantes et envoûtantes : voici sa marque de fabrique. Vent de renouveau dans le paysage musical français, à tout juste 28 ans, C**amélia Jordana** compte déjà de grands succès : « Calamity Jane », « Moi c’est », « Dans la peau » ou bien l’incontournable « Non non non (Écouter Barbara) » qui lui vaut deux nominations aux Victoires de la Musique dans les catégories « Artiste Révélation du Public » et « Artiste Révélation Scène ». En 2019, Camélia remporte une Victoire de la musique pour son dernier album « LOST ».

Abonné : 23€ / Prévente : 28 € / Sur place : 31 €

Artiste féminine française la plus diffusée en radio en 2020 et 2ème meilleure performance francophone de l’année en radio & TV avec « Facile » certifié single de platine

Le Tetris 33 rue du 329ème RI, 76220 Le Havre Le Havre Seine-Maritime



2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:00:00