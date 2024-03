Concert Calypso Show Dj Physical, Calypso B2B Garba Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Concert Calypso Show Dj Physical, Calypso B2B Garba Le Havre Seine-Maritime

On commence à se plaire sur les hauteurs de la ville…

Après trois soirées à PiedNu au fort de Tourneville, on a eu envie de vous en proposer une quatrième.

Cette fois-ci c’est au travers des sonorités de breakbeat, ghetto tech et techno qu’on vous invite à venir vous déhancher sur notre dancefloor !

On a hâte de vous retrouver pour taper du pied comme on aime ! Le dancefloor ouvrira ses portes dès 22h pour 6h de danse non-stop. Pour vous faire danser On commence par un B2B qui promet du lourd ! Calypso et Garba s’associent à nouveau pour vous proposer un set rythmé et entraînant.

Ensuite on passe à un des dj les plus innovants de la scène française actuelle. Dj Physical qui casse tout sur son passage. Avec un style bien à lui qui varie entre la ghetto tech, le breakbeat et la techno groovy, il ne manquera pas d’enflammer la piste.

Rendez-vous le 22 mars de 22h à 04h à PiedNu au Fort de Tourneville

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 22:00:00

fin : 2024-03-22

55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie helios.collectif@gmail.com

L’événement Concert Calypso Show Dj Physical, Calypso B2B Garba Le Havre a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie