Concert : Cali Deauville, 7 mai 2023, Deauville.

Concert : Cali

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville Deauville Calvados Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

2023-05-07 21:00:00 21:00:00 – 2023-05-07

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville

Calvados

Mais quelle est la matière de ce bonhomme ? Certainement un tissu d’êtres, d’histoires qui sont devenues lui au fil du temps. Sa multitude personnelle. Chez lui, un désir incroyable d’abolition des frontières individuelles, une guerre déclarée à la peau, une immersion dans l’autre et en retour, une hospitalité totale de sa personne.

Dans ces huis-clos, l’univers acoustique est intimiste et caressant. Nous sommes plus que de la confidence : nous sommes sur le vif, dans un instant critique, une scène de dénouement.

+33 2 31 14 31 14 http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Deauville/accueil.html

