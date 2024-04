CONCERT CALEMA Amnéville, dimanche 26 janvier 2025.

CONCERT CALEMA Amnéville Moselle

Dimanche

CALEMA, les deux frères portugais, Antonio et Fradique, originaires de l’île de São Tomé- e-Principe, préparent pour 2024 un nouvel album aux sonorités pop, latino et afro qui s’intitulera Voyage .

L’occasion pour le duo portugais de présenter à ses fans les morceaux extraits de

“Voyage”, son nouvel opus attendu dans les bacs en 2024.

En 2024, Calema compte donc faire son retour avec des morceaux inédits et ce nouvel

album que les deux frères se feront une joie de présenter en live. Le duo en profitera pour

fêter ses 15 ans de carrière !

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-26 18:00:00

fin : 2025-01-26

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est spectateurs@le-galaxie.com

