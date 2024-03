Concert Cajú 109 rue Ernest Montusès Montluçon, samedi 8 juin 2024.

Concert Cajú 109 rue Ernest Montusès Montluçon Allier

Malgré les océans, les siècles et les peuples qui se séparent, Cajú tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques créoles, naviguant entre influences réunionnaises et brésiliennes, sans négliger quelques escales.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:30:00

fin : 2024-06-08

109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes info@109montlucon.com

L’événement Concert Cajú Montluçon a été mis à jour le 2024-02-08 par Montluçon Tourisme