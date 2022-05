Concert Café du Garage,Olivet (53)

Café du Garage, Olivet (53), le vendredi 10 juin à 20:30

Mayenne Groove Club, “Polyphonie du Bocage” Ce sont trois musiciens de campagne qui sortent des sillons. Ce trio expérimente, triture, malmène les chants de Mayenne avec des harmonies vocales surprenantes et une instrumentation qui oscillent entre la transe, le groove et la rêverie. Projet inspiré par Mes Souliers sont Rouges, San Salvador, ou le quintet d’Hamon-Martin… enrichi des univers musicaux apportés par chacun de ces trois compagnons. Vous ne verrez plus les chants de Mayenne de la même façon. Maëlle Hameau : chant, accordéon Loic Lozouët : chant, violoncelle, guitare Mavel d’Aviau : chant, clarinette basse, percussion *source : événement [Concert ](https://agendatrad.org/e/36104) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix Libre

