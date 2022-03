Concert-cabaret : Le Laea Jazz Sextet accueille Marie Le Roux Le Havre, 22 avril 2022, Le Havre.

Concert-cabaret : Le Laea Jazz Sextet accueille Marie Le Roux Le Havre

2022-04-22 20:00:00 – 2022-04-22

Le Havre Seine-Maritime

Le Rotary Club du Havre Estuaire présente.

Dans le cadre de ses missions en faveur des personnes les plus fragiles, et en partenariat avec la Ville du Havre, Le Rotary Le Havre Estuaire souhaite favoriser la prise en charge du Handicap et sensibiliser la population aux difficultés quotidiennes des personnes en situation d’handicap. En partageant cette soirée, vous soutiendrez leur action !

Né de la rencontre de six musiciens du Jazz Union Porte Océane (JUPO), “Laea Jazz Sextet” se produit depuis bientôt vingt ans au Havre et en Normandie. Son répertoire, varié, emprunte aussi bien au be-bop qu’au soul jazz ou à la bossa nova, voire à la chanson française, en privilégiant toutefois le swing.

En 2006, le Sextet a le bonheur d’accompagner la chanteuse Marie Le Roux. C’est le début d’une belle aventure. Leur complicité durera cinq ans, puis Marie poursuivra sa carrière sous d’autres cieux, non sans retrouver de temps en temps ses amis du LJS à l’occasion de concerts exceptionnels.

C’est le cas pour ce concert-cabaret : pour leur plus grand plaisir, les musiciens du “Laea Jazz Sextet”, anciens ou nouveaux, seront rejoints sur scène par Marie Le Roux. Il y aura du swing et de l’émotion !

Le vendredi 22 avril à 20h, au Magic Mirrors.

Tarif : 15€

Vente sur place uniquement, dans la limite des places disponibles.

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

Le Havre

