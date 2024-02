Concert » Cabaret classique » Espace Lez Kelenn Brélès, samedi 9 mars 2024.

Concert » Cabaret classique » Espace Lez Kelenn Brélès Finistère

L’ensemble Cabaret Classique ,

Camille Privat (accordéon),

Jean-Marie Lions (violon),

Aldo Ripoche (violoncelle),

vous propose un concert de tubes !

Un concert de Fête ! De ces musiques du répertoire classique que nous connaissons tous !… Extraits de Carmen de Bizet, Danses Hongroises de Brahms, Czardas de Monti, tubes de Piazzolla, Valse de Strauss, Polka, Marches, Ave Maria de Gounod, Ragtime de Joplin, French Cancan, airs d’Opéra, …

Camille Privat révèle un talent hors normes. A 13 ans, elle obtient le titre de Premier Espoir de la Ville de Paris (sous le parrainage de Marcel Azzola). Après avoir remporté de nombreux prix lors de concours en France et à l’Étranger, Camille remporte le Trophée Mondial d’accordéon à St Jacques de Compostelle en 2004 et encore les concours internationaux de Castelfidardo (Italie) et Klingenthal (Allemagne). Professeur Diplômé d’Etat en accordéon avec CA, Camille a enseigné dans de nombreuses écoles de musique l’accordéon. Elle anime régulièrement des master-class un peu partout en France. Actuellement, Camille enseigne au Conservatoire de Laval tout en poursuivant une activité artistique soutenue en France et à l’étranger (Espagne, Italie, Roumanie, Russie, Slovaquie, République Tchèque, Hongrie…). Elle fait partie de différentes formations dont le trio Classic’Tango, le duo Lyric’accordéo. Elle travaille depuis 2019 avec l’Académie Paul Le Flem créée par Aldo Ripoche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 22:30:00

Espace Lez Kelenn 3, rue du Stade

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@ensemble-instant.com

