2022-10-19 21:00:00 – 2022-10-19 Cabanes, c’est une sorte de groupe de l’effondrement.

On construit, ça tient, ça s’écroule, on recommence.

On fait avec ce qu’on trouve. Tous les outils et instruments sont permis. MATTHIEU DONARIER & GILDAS ETEVENARD

saxophones, clarinette, clavier, basse, batterie, objets

