Concert : Cabadzi + Lombre Brest, 18 février 2022, Brest.

Concert : Cabadzi + Lombre La Carène – Salle des musiques actuelles 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

2022-02-18 – 2022-02-18 La Carène – Salle des musiques actuelles 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest Finistère

CABADZI

Après leur collaboration inattendue avec le réalisateur Bertrand Blier, le duo nantais CABADZI revient en 2021 avec BURRHUS, un quatrième album qui explore nos addictions aux réseaux et au paraître, empruntant son nom à Burrhus Frederic Skinner, le psychologue du conditionnement opérant. Burrhus marque le retour de Cabadzi à une écriture rap, aussi noire que comique. Le flow y est plus ciselé, plus contemporain, un ton aussi souriant que désabusé qui prend toute son ampleur sur une musique aux forts accents Hip-Hop, à la fois moderne et épurée.

LOMBRE

Enfant du rap, c’est la sincérité de ≠Fauve qui déclencha l’envie d’aller plus loin. L’avatar Lombre pouvait vivre avec la rage de son modèle Georgio qui l’anime toujours, la sagesse d’un Ben Mazué ou d’un Gaël Faye et les valeurs – l’honnêteté et l’humilité – de Bigflo et Oli qui sont siennes.

Tarifs :

-Abonné·e 3€ en prévente (+frais) et sur place

-Plein tarif 14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

-Tarif réduit 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00

