Concert « Ça tient chaud Nougaro » Genouilly Genouilly Catégories d’évènement: Genouilly

Saône-et-Loire

Concert « Ça tient chaud Nougaro » Genouilly, 23 avril 2022, Genouilly. Concert « Ça tient chaud Nougaro » Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly

2022-04-23 – 2022-04-23 Maison du Terroir 3 Rue des Lapins

Genouilly Saône-et-Loire Genouilly C’est une balade farfelue et tendre au travers des mots de Nougaro à laquelle nous vous convions.

Jalonné d’une vingtaine de chansons où culmine le conte musical « Plume d’ange », ce petit tour d’horizon des talents de l’artiste se fera à dos de contrebasse mais, également, plus aérien dans les nuées de notes soufflées par l’accordéon.

Nougaro est resté tel un brasier au fond de nos âmes sur lequel nous soufflons en jouant ce spectacle.

Voilà pourquoi « ça tient chaud, Nougaro ! »

Libre participation. maisonterroir.genouilly@orange.fr +33 3 85 49 23 05 http://www.maisonterroir.com/ C’est une balade farfelue et tendre au travers des mots de Nougaro à laquelle nous vous convions.

Jalonné d’une vingtaine de chansons où culmine le conte musical « Plume d’ange », ce petit tour d’horizon des talents de l’artiste se fera à dos de contrebasse mais, également, plus aérien dans les nuées de notes soufflées par l’accordéon.

Nougaro est resté tel un brasier au fond de nos âmes sur lequel nous soufflons en jouant ce spectacle.

Voilà pourquoi « ça tient chaud, Nougaro ! »

Libre participation. Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Genouilly, Saône-et-Loire Autres Lieu Genouilly Adresse Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Ville Genouilly lieuville Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Departement Saône-et-Loire

Genouilly Genouilly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genouilly/

Concert « Ça tient chaud Nougaro » Genouilly 2022-04-23 was last modified: by Concert « Ça tient chaud Nougaro » Genouilly Genouilly 23 avril 2022 Genouilly Saône-et-Loire

Genouilly Saône-et-Loire