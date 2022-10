CONCERT – ÇA JOUE À NANCY – SHIITAKÉ – CIE BROUNIAK

CONCERT – ÇA JOUE À NANCY – SHIITAKÉ – CIE BROUNIAK, 17 décembre 2022, . CONCERT – ÇA JOUE À NANCY – SHIITAKÉ – CIE BROUNIAK



2022-12-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-17 Ce concert, c’est la rencontre entre le monde des champignons et celui, tout aussi incroyable, du carnaval. Un fabuleux terrain vague composé d’un enchevêtrement de musiques à danser, de paysages sonores, de masques et de jeux collectifs. Il s’agit ici de perdre ses repères dans un rituel atemporel servi par deux musiciens facétieux, qui font éclore un imaginaire mycologique décalé, sur le fil entre la cérémonie et le divertissement. Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert ! dernière mise à jour : 2022-10-12 par

