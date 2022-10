CONCERT – ÇA JOUE À NANCY – LE GRAND VOYAGE – EPO TRIO ET RISHAB PRASANNA – LE BAZARDIER

CONCERT – ÇA JOUE À NANCY – LE GRAND VOYAGE – EPO TRIO ET RISHAB PRASANNA – LE BAZARDIER, 12 novembre 2022, . CONCERT – ÇA JOUE À NANCY – LE GRAND VOYAGE – EPO TRIO ET RISHAB PRASANNA – LE BAZARDIER



2022-11-12 – 2022-11-12 EPO (Eklectic Percussions Orchestra) est un groupe à géométrie variable dont la vocation est la rencontre entre des instruments de percussions traditionnelles du monde entier et des musiciens venus d’univers différents comme le jazz, l’improvisation ou les musiques traditionnelles. Pour « Le Grand Voyage », il nous a semblé naturel de rencontrer une musique millénaire comme la musique traditionnelle indienne avec entre autre ses caractéristiques rythmiques complexes et ses modes (ragas). Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert ! dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville