Concert C’ Si Bon – Les Loups Argentés Soissons, 9 avril 2022, Soissons.

Concert C’ Si Bon – Les Loups Argentés Soissons

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09 23:00:00

Soissons Aisne Soissons

38 38 C’Si Bon et Les Loups Argentés, deux groupes au répertoire varié de la chanson française et internationale. Une voix accompagnée de ses 6 musiciens de talent. Le Café-Théâtre St-Médard accueille le samedi 9 avril 2022 les deux groupes C’Si Bon et Les Loups Argentés pour une soirée-concert endiablée sur des titres de chansons Françaises et Internationales. Avant le concert, profitez d’une cuisine maison avec un dîner dès 19h. Le concert début à 20h30.

+33 3 23 53 54 42

concert compagnie Acaly

Soissons

