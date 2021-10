Saubrigues La Scène aux champs Landes, Saubrigues Concert C la diversité ! La Scène aux champs Saubrigues Catégories d’évènement: Landes

La Scène aux champs, le samedi 16 octobre à 21:00

Deux groupes se produiront pour ce concert qui se veut mobilisation contre les discriminations proposée par Nos Couleurs, antenne landaise des Bascos: -En première partie Gayté de Chœur la chorale gay-friendly de Bordeaux qui proposera un “concert-témoignage”, forme hybride de musiques, de chants du pourtour Méditerranéen et des textes. – En seconde partie Timo Pheïevna, un sublime trio de musiciennes et chanteuses polyphoniques de contrées plus ou moins lointaines et qui remanie, arrange des airs basques, asiatiques, des balkans; mêlant des créations plus imaginaires aux sonorités électroacoustiques.

PAF: 10 euros

Mobilisation musicale contre les LGBT+phobies La Scène aux champs 30 Place de la Mairie, 40230 Saubrigues Saubrigues Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T23:30:00

