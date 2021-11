Élancourt Médiathèque des 7-Mares Élancourt, Yvelines Concert by Sauvane Médiathèque des 7-Mares Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Avec la douce et envoûtante mélancolie de son chant, Sauvane nous emporte dans son univers singulier. Une artiste qui s’inscrit avec talent dans la mouvance des balades pop électro sensuelles. _Tout public_ _Durée : 1h_ _Sur réservation_

Démarrage d’un nouveau cycle musical “Tout pour la musique !”, avec des rendez-vous dans le Réseau des médiathèques et en ouverture, un concert de la chanteuse Sauvane. Médiathèque des 7-Mares Centre des 7-Mares 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

