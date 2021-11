Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt, Yvelines Concert by RiND – Rock is Not Dead Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Concert by RiND – Rock is Not Dead

Médiathèque Jean Rousselot, 11 décembre 2021, Guyancourt.

Médiathèque Jean Rousselot, le samedi 11 décembre à 17:00

RiND, acronyme de Rock is Not Dead, est un trio rock créé en 2018 pour partager des reprises de pop rock de tous les horizons, des Red Hot Chili Peppers à Police, des Foo Fighters à Axel Bauer, de Muse à Britney Spears, etc. Un trio électrique et entraînant, guitare et chant, batterie et basse, en électrique ou acoustique selon les envies ! RiND va vous faire redécouvrir et adorer toutes les facettes du rock.

Accès libre

Dans le cadre du Cycle « Tout pour la musique » du réseau des médiathèques, découvrez ce groupe interprétant variétés françaises et internationales. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2021-12-11T17:00:00 2021-12-11T18:30:00

