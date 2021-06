Le Fousseret PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 Haute-Garonne, Le Fousseret Concert Bush Voltage PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret

Concert Bush Voltage PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Fousseret. Concert Bush Voltage

PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918, le samedi 10 juillet à 21:00

Groupe de musique électronique créé en 2018 composé d’Ivi derrière ses machines qui impulse et propulse beats et sons électro et de Gayl qui vient poser sa voix soul. Buvette sur place par l’association Le Fouss’en Ré. Réservation obligatoire : Service Culturel: 09 64 11 77 71// [mediatheque-lefousseret@orange.fr](mailto:mediatheque-lefousseret@orange.fr)

Tarif normale : 8 €, réduit : 5 €

Musique électro PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 31430 LE FOUSSERET Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T21:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Le Fousseret Étiquettes évènement : Autres Lieu PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 Adresse 31430 LE FOUSSERET Ville Le Fousseret lieuville PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 Le Fousseret