Burning Birds sera en café-concert dans le bar de la Halle Verrière de Meisenthal samedi 4 mars 2023 !

Burning Birds c’est le subtil mélange entre un rodéo dans le désert et une bagarre de bar un soir de match. Le groupe strasbourgeois évolue sur la scène Française depuis 2019 et a proposé en 2020 un premier EP brut de décoffrage – Take A Ride – qui vient poser les premières bases d’un rock à la fois lourd et nerveux, nourri de grunge, de punk et de stoner. En live, quand les lumières de la salle s’éteignent, c’est un véritable déluge électrique, le trio vous embarquent dans un road trip musical pied au plancher.

Concert après concert, Burning Birds gagne la réputation de faire danser son public !

Ils ont enregistré un nouvel album – Where We Belong – qui sortira le 25 mars 2023. Deux singles « Out of the Cage » et « Brother » sont déjà disponibles !

