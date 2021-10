Concert “Burkingyouth”et “The Hits”- salle Open Flers, 29 octobre 2021, Flers.

Concert “Burkingyouth”et “The Hits”- salle Open 2021-10-29 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-29 23:00:00 23:00:00 OPEN Flers 39, bis rue de la Republique

Flers Orne

1ère partie:

C’est dans ses racines normandes que Burkingyouth puise son énergie. Une énergie vivante et contemplative qui nous attrape et nous enrobe inopinément.

Au croisement des sonorités soignées d’une pop claire et envoûtante et des rythmes aériens d’un rock poli par le temps, c’est avec la conviction que cette énergie peut être rendue accessible à chacun que Burkingyouth s’adresse à nous.

Libre et sans filet.

2ème partie : The hits

The Hits est un groupe de rock qui nous vient de Cherbourg.

Nous les avions accueilli en octobre 2019 et nous voulions pour notre RE-OUVERTURE faire une vraie rentrée avec eux…

Ils avaient laissé un souvenir intense lors de leur dernier passage chez nous.

Un mix de Led Zepelin, The Who et the White Stripes.

loone8@me.com +33 2 02 33 65 32

